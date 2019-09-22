СМИ: пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков

Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Бывших пленников перевезли в Германию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании-работодателе.

Остается неизвестным срок возвращения моряков в Россию. Есть вероятность, что это произойдет на следующей неделе.

По информации РИА Новости, все российские моряки живы, их здоровье вне опасности.