СМИ: пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Бывших пленников перевезли в Германию, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании-работодателе.
Остается неизвестным срок возвращения моряков в Россию. Есть вероятность, что это произойдет на следующей неделе.
По информации РИА Новости, все российские моряки живы, их здоровье вне опасности.
Напомним, 15 августа пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt, которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды. С борта были похищены восемь человек, в том числе трое граждан РФ: капитана из Владивостока, старший помощник из Санкт-Петербурга, старший механик из Мурманска. Переговоры о выкупе велись с конца августа.
Ранее Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН напомнил, что в ХХ веке пришлось задействовать военную мощь, чтобы остановить пиратов, наиболее активно действовавших в районе Сомали.
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