Трое россиян погибли при наводнении в Германии
10 августа 202114:00
Генконсульство России в Германии заявило, что при наводнении в ФРГ погибли три человека, имевшие гражданство РФ, сообщает РИА Новости.
По данным диппредставительства, жертвами стихии стали мужчина и две женщины, в настоящее время их родственникам оказывается вся необходимая помощь.
Ранее в июле на запад и юго-запад Германии обрушились сильные ливни, которые привели к наводнению. В результате погибли 156 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru