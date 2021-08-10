Трое россиян погибли при наводнении в Германии

Генконсульство России в Германии заявило, что при наводнении в ФРГ погибли три человека, имевшие гражданство РФ, сообщает РИА Новости.

По данным диппредставительства, жертвами стихии стали мужчина и две женщины, в настоящее время их родственникам оказывается вся необходимая помощь.

Ранее в июле на запад и юго-запад Германии обрушились сильные ливни, которые привели к наводнению. В результате погибли 156 человек.

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Фото: twitter.com/RegSprecher
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