Трое российских военных пострадали в результате взрыва в Сирии

2 декабря 201915:23

Российские военные подорвались на мине во время патрулирования сирийско-турецкой границы, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Министерство обороны.

Курды назвали сфабрикованным видео поджога российского патруля

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. В результaте взрывa трое военнослужaщих получили легкие трaвмы и ушибы, но их жизни ничто не угрожaет.

Ранее на севере Сирии во время совместного патрулирования машины российских и турецких военных забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Видео нападения курдов на бронетехнику с российским флагом сфабриковано. Об этом в эфире НСН заявил представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад.

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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