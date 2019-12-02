Трое российских военных пострадали в результате взрыва в Сирии
Российские военные подорвались на мине во время патрулирования сирийско-турецкой границы, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Министерство обороны.
Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. В результaте взрывa трое военнослужaщих получили легкие трaвмы и ушибы, но их жизни ничто не угрожaет.
Ранее на севере Сирии во время совместного патрулирования машины российских и турецких военных забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Видео нападения курдов на бронетехнику с российским флагом сфабриковано. Об этом в эфире НСН заявил представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад.
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