Трое российских военных пострадали в результате взрыва в Сирии

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 2 декабря. Самодельная бомба сработала на пути следования бронеавтомобиля российских военных в сирийском городе Кобани. В результaте взрывa трое военнослужaщих получили легкие трaвмы и ушибы, но их жизни ничто не угрожaет.

Ранее на севере Сирии во время совместного патрулирования машины российских и турецких военных забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Видео нападения курдов на бронетехнику с российским флагом сфабриковано. Об этом в эфире НСН заявил представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад.

