Трое пострадавших туристов при падении в ущелье в Дагестане доставлены в Москву

Три туриста, пострадавших при падении машины в ущелье в Дагестане, были доставлены на лечение в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Два человека погибли в ДТП под Нижним Новгородом

Отмечается, что еще двое пострадавших проходят стационарное лечение в Махачкале, еще один выписан.

Согласно Минздраву региона, все пострадавшие имеют положительную динамику в состоянии.

ДТП произошло 3 июля в Докузпаринском районе вблизи села Куруш. В машине находились шесть человек.



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ФОТО: Пресс-служба МЧС РФ
ТЕГИ:Дагестан
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