Трое пострадали при взрыве на заводе «Русский хром»

Взрыв произошёл на подстанции цеха пароснабжения на заводе «Русский хром 1915». В результате происшествия пострадали три человека, сообщает Ura.ru со ссылкой на данные прокуратуры.

Пострадавшие – две женщины и мужчина, работавшие в электроцехе. По предварительной информации, у них термические ожоги 80% тела.

Причиной взрыва стало короткое замыкание. На месте ЧП работают следователи.

Отмечается, что происшествие не отразилось на работе завода.

