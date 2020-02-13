Трое пострадали при взрыве на заводе «Русский хром»
13 февраля 202010:41
Взрыв произошёл на подстанции цеха пароснабжения на заводе «Русский хром 1915». В результате происшествия пострадали три человека, сообщает Ura.ru со ссылкой на данные прокуратуры.
Пострадавшие – две женщины и мужчина, работавшие в электроцехе. По предварительной информации, у них термические ожоги 80% тела.
Причиной взрыва стало короткое замыкание. На месте ЧП работают следователи.
Отмечается, что происшествие не отразилось на работе завода.
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