Трое полицейских в Ростове-на-Дону вымогали у жителей деньги

По данным следствия, в 2022 году трое полицейских и двое их знакомых незаконно проникли в квартиру дома в Ворошиловском районе города и потребовали от жильцов три миллиона рублей. В противном случае они угрожали подбросить жильцам наркотики. Не получив требуемых денег они ограбили потерпевших на 400 тысяч рублей, после чего скрылись.

Сотрудников полиции, участвовавших в грабеже, уволили из ОВД. В отношении них и остальных участников противозаконных действий, было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве и грабеже.

