Трое полицейских в Ростове-на-Дону вымогали у жителей деньги

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении троих полицейских и еще двух мужчин, которых обвиняют в вымогательстве у жильцов дома в Ростове-на-Дону трех миллионов рублей и грабеже. Об этом сообщили в региональном СУСК России.

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По данным следствия, в 2022 году трое полицейских и двое их знакомых незаконно проникли в квартиру дома в Ворошиловском районе города и потребовали от жильцов три миллиона рублей. В противном случае они угрожали подбросить жильцам наркотики. Не получив требуемых денег они ограбили потерпевших на 400 тысяч рублей, после чего скрылись.

Сотрудников полиции, участвовавших в грабеже, уволили из ОВД. В отношении них и остальных участников противозаконных действий, было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве и грабеже.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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