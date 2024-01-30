Трое полицейских в Ростове-на-Дону вымогали у жителей деньги
Следователи направили в суд уголовное дело в отношении троих полицейских и еще двух мужчин, которых обвиняют в вымогательстве у жильцов дома в Ростове-на-Дону трех миллионов рублей и грабеже. Об этом сообщили в региональном СУСК России.
По данным следствия, в 2022 году трое полицейских и двое их знакомых незаконно проникли в квартиру дома в Ворошиловском районе города и потребовали от жильцов три миллиона рублей. В противном случае они угрожали подбросить жильцам наркотики. Не получив требуемых денег они ограбили потерпевших на 400 тысяч рублей, после чего скрылись.
Сотрудников полиции, участвовавших в грабеже, уволили из ОВД. В отношении них и остальных участников противозаконных действий, было возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве и грабеже.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru