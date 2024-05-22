СМИ: В Санкт-Петербурге из Торгового центра похитили 18-летнюю девушку

По данным канала, инцидент произошёл вечером 21 мая в кафе при торговом центре. Неизвестные затолкали девушку автомобиль Lada Granta чёрного цывета с номерами Ставропольского края и увезла.

Отмечается, что в какой-то момент девушка смогла позвонить родным и рассказать им, что машина похитителей направляется по трассе М11 в направлении Москвы.

Также сообщается, что Следственный комитет РФ решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Нигерии боевики похитили более 200 школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

