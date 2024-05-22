СМИ: В Санкт-Петербурге из Торгового центра похитили 18-летнюю девушку
Компания неизвестных мужчин похитила 18-летнюю девушку из торгового центра «Ока» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
По данным канала, инцидент произошёл вечером 21 мая в кафе при торговом центре. Неизвестные затолкали девушку автомобиль Lada Granta чёрного цывета с номерами Ставропольского края и увезла.
Отмечается, что в какой-то момент девушка смогла позвонить родным и рассказать им, что машина похитителей направляется по трассе М11 в направлении Москвы.
Также сообщается, что Следственный комитет РФ решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Нигерии боевики похитили более 200 школьников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Один человек погиб в ДТП со скорой помощью и легковушкой в Чувашии
- Дрон ВСУ атаковал автомобиль на заправке в Белгородской области
- ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и число бесплатных переводов
- Швейцария ограничит свое воздушное пространство во время форума по Украине
- Самым молодым гроссмейстером в истории России стал 13-летний Иван Землянский
- СМИ: композитор Раймонд Паулс может завершить музыкальную карьеру
- СБУ заочно предъявила обвинения продюсеру Бардашу
- СМИ: Amazon экранизирует компьютерную игру The Sims
- СМИ: Стоимость квартир в новостройках к 2030 году вырастет вдвое
- Большой театр впервые привезёт в Таиланд «Лебединое озеро»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru