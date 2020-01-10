Трое человек пропали после столкновения российского судна с лодкой в Черном море
Танкер под российским флагом и турецкая рыбацкая лодка столкнулись в Черном море недалеко от Стамбула в пятницу. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.
Как пишет агентство со ссылкой на заявление губернатора Стамбула, в результате инцидента трое граждан Турции пропали без вести, еще трое были спасены. Власти продолжают поиски пропавших при помощи водолазов.
Отмечается, что причиной инцидента мог стать сильной туман. Российское судно Glard 2 направлялось из Ростова-на-Дону в Измир на западе Турции, уточняет агентство.
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