Трое человек пропали после столкновения российского судна с лодкой в Черном море

Танкер под российским флагом и турецкая рыбацкая лодка столкнулись в Черном море недалеко от Стамбула в пятницу. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

Как пишет агентство со ссылкой на заявление губернатора Стамбула, в результате инцидента трое граждан Турции пропали без вести, еще трое были спасены. Власти продолжают поиски пропавших при помощи водолазов.

Отмечается, что причиной инцидента мог стать сильной туман. Российское судно Glard 2 направлялось из Ростова-на-Дону в Измир на западе Турции, уточняет агентство.



