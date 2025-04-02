При взрыве петарды в подмосковной школе пострадали девять учеников

Не менее девяти учеников пострадали при взрыве петарды в одной из школ подмосковной Истры. Как сообщает Telegram-канал «112», ЧП случилось в среднем учебном заведении №2.

Один из школьников привёл в действие пиротехническое изделие прямо в классе во время перемены. Двоих пострадавших подростков осмотрел школьный врач, еще семерых – медики бригады скорой помощи.

По данным канала, одна 11-летняя девочка доставлена в больницу с токсическим отравлением парами и газами. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сработавшей петардой оказалась «бомбочка», которая детонирует с задержкой. Предположительно, школьники подумали, что она уже не сработает и слишком приблизились к пиротехнике.

