СМИ: Газопровод попытались подорвать в Симферополе

Кроме того, подчеркивается, что насквозь труба не была пробита, поэтому газоснабжение узла не прекращалось. В результате ЧП никто не пострадал, добавляет SHOT.

Ранее, 15 марта, на нефтепроводе в Брянской области обнаружили взрывчатку. Источник РБК в полиции сообщил, что ее сбросили с беспилотника, а само взрывное устройство было начинено пластидом и металлическими шариками. Уже 17 марта, на той же нефтеперекачивающей станции в Брянской области, вновь обнаружили бомбу.

Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в разговоре с НСН выразил мнение, что у террористов, сбросивших взрывчатку на нефтепровод в Брянской области, было две цели – массовое убийство людей и повреждение самого нефтепровода.

