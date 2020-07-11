Трое башкирских подростков врезались в столб и погибли

В Башкирии в результате ДТП погибли трое несовершеннолетних юношей. Трагедия произошла в Кармаскалинском районе республики.

В пресс-службе регионального СКР сообщили, что 17-летний местный житель сел за руль автомобиля, однако не справился с управлением и врезался в металлическую опору электроосвещения.

В результате погибли как водитель, так и двое его 16-летних пассажиров. Уточняется, что старший подросток не имел водительских прав.

Ранее НСН сообщала, что в результате столкновения двух легковых автомобилей под Ростовом-на-Дону погибли пять человек, в том числе один ребенок.

