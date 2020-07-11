Трое башкирских подростков врезались в столб и погибли
В Башкирии в результате ДТП погибли трое несовершеннолетних юношей. Трагедия произошла в Кармаскалинском районе республики.
В пресс-службе регионального СКР сообщили, что 17-летний местный житель сел за руль автомобиля, однако не справился с управлением и врезался в металлическую опору электроосвещения.
В результате погибли как водитель, так и двое его 16-летних пассажиров. Уточняется, что старший подросток не имел водительских прав.
Ранее НСН сообщала, что в результате столкновения двух легковых автомобилей под Ростовом-на-Дону погибли пять человек, в том числе один ребенок.
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