Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП под Ростовом-на-Дону
На 67-м км дороги Ростов-на-Дону - Волгодонск столкнулись KIA Cerato и ВАЗ-2112.
Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП под Ростовом-на-Дону, пишет в субботу ТАСС.
Скончался еще один пострадавший в аварии - в больнице умер один из водителей машин, участвовавших в происшествии на 67-м км дороги Ростов-на-Дону - Волгодонск.
Таким образом, как сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД РФ, среди жертв аварии – водители KIA Cerato и ВАЗ-2112 и трое пассажиров автомобиля ВАЗ-2112, один которых был ребенком.
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