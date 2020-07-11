Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП под Ростовом-на-Дону

На 67-м км дороги Ростов-на-Дону - Волгодонск столкнулись KIA Cerato и ВАЗ-2112.

Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП под Ростовом-на-Дону, пишет в субботу ТАСС.

Скончался еще один пострадавший в аварии - в больнице умер один из водителей машин, участвовавших в происшествии на 67-м км дороги Ростов-на-Дону - Волгодонск.

Таким образом, как сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД РФ, среди жертв аварии – водители KIA Cerato и ВАЗ-2112 и трое пассажиров автомобиля ВАЗ-2112, один которых был ребенком.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуАвтомобильПроисшествияРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры