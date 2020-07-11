Пятеро, включая ребенка, погибли в ДТП под Ростовом-на-Дону, пишет в субботу ТАСС.

Скончался еще один пострадавший в аварии - в больнице умер один из водителей машин, участвовавших в происшествии на 67-м км дороги Ростов-на-Дону - Волгодонск.

Таким образом, как сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД РФ, среди жертв аварии – водители KIA Cerato и ВАЗ-2112 и трое пассажиров автомобиля ВАЗ-2112, один которых был ребенком.







