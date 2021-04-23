Тринадцать пациентов погибли при пожаре в ковидном госпитале в Индии

По меньшей мере тринадцать человек погибли во время пожара в больнице для больных коронавирусом в городе Мумбаи, сообщает газета Mumbai Mirror.

Пожар произошел в отделении интенсивной терапии в 3 часа ночи из-за взрыва в блоке охлаждения воздуха. Отмечается, что сотрудники экстренных служб потушили огонь к 5:20 утра.

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Среди 13 погибших было восемь мужчин и пять женщин, шесть найденных тел опознали как пожилых людей. 21 пациента перевели в другую клинику. Сейчас органы правоохранения ведут расследование случившегося.

Ранее произошел пожар в еще одной индийской больнице. В происшествии погибли четыре человека. Возгорание также возникло в отделении интенсивной терапии.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:КоронавирусБольницаПожарИндия
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