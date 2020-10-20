Индия вышла на первое место в мире по числу вылечившихся от COVID-19
Индия вышла в мировые лидеры по количеству пациентов, вылечившихся от коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель министра здравоохранения страны Раджеш Бхушан.
Как сообщает агентство ТАСС, Бхушан рассказал, что в Индии после коронавирусной инфекции выздоровели более 6 миллионов человек. Также замминистра отметил, что страна провела более 96 миллионов тестов на COVID-19, и по этому показателю страна занимает второе место в мире.
Кроме того, Бхушан подчеркнул, что в Индии продолжают улучшаться темпы восстановления, а число активных случаев заболевания снижается и сейчас их менее 750 тысяч. Также снижается смертность от коронавируса: в настоящее время она составляет 1,52%.
С начала пандемии коронавирусной инфекции в Индии было выявлено 7,6 млн заболевших, 6,73 млн человек выздоровели, 115 тысяч пациентов погибли. Всего в мире зарегистрировано 40,5 млн случаев заболевания, 27,8 млн пациентов вылечились, 1,12 млн человек погибли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru