Трибуна с 20 людьми обрушилась в цирке в Самарской области
7 марта 202518:12
Трибуны со зрителями рухнули в шапито в Самарской области, пишут СМИ.
Передвижной цирк прибыл в Нефтегорск. На представление пришли 350 зрителей. Все шло хорошо, пока одна из трибун не рухнула с высоты трех метров. Вниз полетели 20 человек
По данным телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента никто не погиб, пострадали два человека.
Ранее стало известно, что Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Володин: Британии придется вернуть РФ все, что так щедро раздает
- Александр Емельяненко заявил, что его прооперируют в НИИ имени Склифосовского
- Трибуна с 20 людьми обрушилась в цирке в Самарской области
- Блогера Сашу Митрошину задержали по делу об отмывании денег
- Трамп пригрозил России санкциями из-за «буквального разноса» ВСУ
- Светлана Ходченкова сыграет в фильме «Отель «У погибшего альпиниста»
- Туск: Польша должна стремиться получить доступ к ядерному оружию
- Экс-главу речпорта Самары обвинили в злоупотреблении полномочиями
- Король Великобритании составил для Apple Music специальный плейлист
- Турция выдала России обвиняемого в хищении 53 млн рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru