Трибуна с 20 людьми обрушилась в цирке в Самарской области

Передвижной цирк прибыл в Нефтегорск. На представление пришли 350 зрителей. Все шло хорошо, пока одна из трибун не рухнула с высоты трех метров. Вниз полетели 20 человек

По данным телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента никто не погиб, пострадали два человека.



Ранее стало известно, что Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят, напоминает RT.

