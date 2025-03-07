Трибуна с 20 людьми обрушилась в цирке в Самарской области

Трибуны со зрителями рухнули в шапито в Самарской области, пишут СМИ.

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Передвижной цирк прибыл в Нефтегорск. На представление пришли 350 зрителей. Все шло хорошо, пока одна из трибун не рухнула с высоты трех метров. Вниз полетели 20 человек

По данным телеканала РЕН ТВ, в результате инцидента никто не погиб, пострадали два человека.

Ранее стало известно, что Большой Московский цирк получил в подарок от Мьянмы шесть слонят, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:ЦиркСамарская Область

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