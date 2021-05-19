Трое жителей Новосибирска погибли в горящем доме
19 мая 202103:25
В Новосибирске произошел крупный пожар, сообщает «РЕН ТВ».
В огне погибли три человека. Огонь вспыхнул в Ленинском районе города вечером 18 мая.
Пламя охватило двухэтажный дом. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины возгорания.
Ранее два ребенка двух и четырех лет погибли при пожаре в частном доме в поселке Большая Заимка в Иркутской области, сообщили в прокуратуре региона.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru