Трое жителей Новосибирска погибли в горящем доме

В Новосибирске произошел крупный пожар, сообщает «РЕН ТВ».

В СНТ под Тюменью сгорели 25 домов из-за лесных пожаров

В огне погибли три человека. Огонь вспыхнул в Ленинском районе города вечером 18 мая.

Пламя охватило двухэтажный дом. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины возгорания.

Ранее два ребенка двух и четырех лет погибли при пожаре в частном доме в поселке Большая Заимка в Иркутской области, сообщили в прокуратуре региона.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:ПожарыНовосибирская Область
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