В СНТ под Тюменью сгорели 25 домов из-за лесных пожаров
Лесной пожар перекинулся на дачные дома в СНТ "Солнышко" под Тюменью, 25 строений сгорели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Данных о пострадавших нет. Кроме того, МЧС эвакуирует жителей деревень Железный Перебор и Пышминка под Тюменью. Отмечается, что в этих поселениях наблюдается сильное задымление, также сохраняется угроза возгорания домов от лесного пожара.
Ранее в понедельник 17 мая из-за пожаров были эвакуированы более 300 пациентов клинической психиатрической больницы в поселке Винзили и 400 пациентов Винзилинского психоневрологического дома-интерната.
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