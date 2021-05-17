В СНТ под Тюменью сгорели 25 домов из-за лесных пожаров

Лесной пожар перекинулся на дачные дома в СНТ "Солнышко" под Тюменью, 25 строений сгорели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Данных о пострадавших нет. Кроме того, МЧС эвакуирует жителей деревень Железный Перебор и Пышминка под Тюменью. Отмечается, что в этих поселениях наблюдается сильное задымление, также сохраняется угроза возгорания домов от лесного пожара.

Ранее в понедельник 17 мая из-за пожаров были эвакуированы более 300 пациентов клинической психиатрической больницы в поселке Винзили и 400 пациентов Винзилинского психоневрологического дома-интерната.



