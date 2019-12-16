Три женщины погибли в ДТП в Чувашии
Два легковых автомобиля столкнулись в городе Новочебоксарск в Чувашии, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.
По данным агентства, авария произошла вечером на улице Промышленная, столкнулись автомобили Mazda и ВАЗ.
Предварительной причиной ДТП называют потерю управления автомобилем водителем автомобиля ВАЗ, который выехал на встречную полосу. Все погибшие женщины находились в автомобиле ВАЗ. Водитель Mazda не пострадал.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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