Три женщины погибли в ДТП в Чувашии

Два легковых автомобиля столкнулись в городе Новочебоксарск в Чувашии, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.

По данным агентства, авария произошла вечером на улице Промышленная, столкнулись автомобили Mazda и ВАЗ.

Предварительной причиной ДТП называют потерю управления автомобилем водителем автомобиля ВАЗ, который выехал на встречную полосу. Все погибшие женщины находились в автомобиле ВАЗ. Водитель Mazda не пострадал.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.



