На Кубе прогремели взрывы на складе боеприпасов
Взрывы и пожар произошли на складе боеприпасов в провинции Ольгин на востоке Кубы. Об этом сообщили в министерстве Революционных вооруженных сил республики.
Отмечается, что ЧП произошло в населенном пункте Мелонес муниципалитета Рафаэль Фрейре. На складе прогремели взрывы, за ними последовал пожар, охвативший большую территорию.
Из опасной зоны эвакуировали свыше 360 человек. После инцидента пропали без вести по меньшей мере 13 военных. Причины ЧП не уточняются.
Ранее взрыв произошел на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода, погибли два человека, еще четыре пострадали, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru