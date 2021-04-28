Три рынка закроют в Ростовской области из-за незаконной торговли
Три рынка Аксайского района Ростовской области закроют после ареста главы района. Торговля в этих местах осуществлялась незаконно, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее 3,5 тысячи силовиков оцепили четыре рынка в Аксайском районе. В результате проверки было составлено 100 протоколов о правонарушениях и вручено более 470 уведомлений о приостановлении деятельности. Работу трех рынков остановили.
Владельцем рынков является бизнесмен Карим Бабаев. Он проходит по уголовному делу в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко, который подозревается по статье 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), статье 159 (мошенничество) и статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Бабаев — единственный фигурант, которого пока не задержали.
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