Три рынка закроют в Ростовской области из-за незаконной торговли

Три рынка Аксайского района Ростовской области закроют после ареста главы района. Торговля в этих местах осуществлялась незаконно, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее 3,5 тысячи силовиков оцепили четыре рынка в Аксайском районе. В результате проверки было составлено 100 протоколов о правонарушениях и вручено более 470 уведомлений о приостановлении деятельности. Работу трех рынков остановили.