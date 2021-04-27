Около 3,5 тыс. силовиков оцепили рынки в Ростовской области
Четыре крупных рынка под Ростовом-на-Дону были оцеплены силовиками. Там проходит операция по проверке законности осуществляемой деятельности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.
Более 3,5 тысяч силовиков оцепили территорию четырех рынков площадью в 15 гектаров в Аксайском районе Ростовской области. По словам источника, есть информация о присутствии незаконных мигрантов на этих рынках, а также об организации проституции, торговле наркотиками и оружием.
Проверки проходят в рамках расследования по уголовному делу в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко. Он подозревается по статье 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), статье 159 (мошенничество) и статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.
По тому делу также проходит бизнесмен Карим Бабаев, которому и принадлежат рынки. Бабаев — единственный, кого пока не удалось задержать.
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