Около 3,5 тыс. силовиков оцепили рынки в Ростовской области

Четыре крупных рынка под Ростовом-на-Дону были оцеплены силовиками. Там проходит операция по проверке законности осуществляемой деятельности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Более 3,5 тысяч силовиков оцепили территорию четырех рынков площадью в 15 гектаров в Аксайском районе Ростовской области. По словам источника, есть информация о присутствии незаконных мигрантов на этих рынках, а также об организации проституции, торговле наркотиками и оружием.

Проверки проходят в рамках расследования по уголовному делу в отношении главы Аксайского района Виталия Борзенко. Он подозревается по статье 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), статье 159 (мошенничество) и статье 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.

По тому делу также проходит бизнесмен Карим Бабаев, которому и принадлежат рынки. Бабаев — единственный, кого пока не удалось задержать.

