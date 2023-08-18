Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Красноярском

По данным ведомства, авария произошла в 8 часов. Автобус следовал по маршруту Жаровск-Курагино.

«В районе с. Жаровск в ходе движения водитель автобуса допустил съезд в кювет с последующим столкновением с деревом ... Со слов свидетелей ... водитель, предварительно, находится в состоянии опьянения», — отметили в МВД.

В результате аварии пострадали семь взрослых женщин, их доставляют в медучреждения. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее девять машин столкнулись на федеральной трассе «Сибирь» в Ангарском округе в районе Еловской горы, напоминает RT.

