Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Красноярском

Пассажирский автобус попал в ДТП на дороге Курагино-Черемшанка в Красноярском крае, семь человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

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По данным ведомства, авария произошла в 8 часов. Автобус следовал по маршруту Жаровск-Курагино.

«В районе с. Жаровск в ходе движения водитель автобуса допустил съезд в кювет с последующим столкновением с деревом ... Со слов свидетелей ... водитель, предварительно, находится в состоянии опьянения», — отметили в МВД.

В результате аварии пострадали семь взрослых женщин, их доставляют в медучреждения. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Ранее девять машин столкнулись на федеральной трассе «Сибирь» в Ангарском округе в районе Еловской горы, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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