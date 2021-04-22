Три полицейских задержаны в Москве за взятку в 12 млн рублей

Отмечается, что среди задержанных начальник следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместитель и участковый уполномоченный полиции. По факту взятки было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере организованной группой».

Согласно следствию, полицейские намеревались получить взятку размером 12 млн рублей в апреле текущего года за совершение определенных процессуальных действий. Уточняется, что мера пресечения для них будет определена в ближайшее время.

