Три полицейских задержаны в Москве за взятку в 12 млн рублей

В Москве задержаны три полицейских, которых подозревают в получении взятки размером 12 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление СК РФ.

В Дагестане при получении взятки задержали главу Цунтинского района

Отмечается, что среди задержанных начальник следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместитель и участковый уполномоченный полиции. По факту взятки было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере организованной группой».

Согласно следствию, полицейские намеревались получить взятку размером 12 млн рублей в апреле текущего года за совершение определенных процессуальных действий. Уточняется, что мера пресечения для них будет определена в ближайшее время.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВзяткаМВД
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры