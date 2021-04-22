Три полицейских задержаны в Москве за взятку в 12 млн рублей
В Москве задержаны три полицейских, которых подозревают в получении взятки размером 12 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление СК РФ.
Отмечается, что среди задержанных начальник следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместитель и участковый уполномоченный полиции. По факту взятки было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в особо крупном размере организованной группой».
Согласно следствию, полицейские намеревались получить взятку размером 12 млн рублей в апреле текущего года за совершение определенных процессуальных действий. Уточняется, что мера пресечения для них будет определена в ближайшее время.
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