В Дагестане при получении взятки задержали главу Цунтинского района
Глава Цунтинского района Дагестана Шамиль Магомедов был задержан во время получения крупной взятки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское управление СКР.
Отмечается, что Магомедов был задержан в одном из ресторанов Махачкалы. Согласно следствию, глава района потребовал от предпринимателя, получившего контракт на ремонто трех образовательных районных учреждений, взятку размером 1 млн.
Взятка предполагала покровительство главы района в дальнейшем при условии участия компаний предпринимателя в освоении бюджета по муниципательным контрактам. По факту возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ «получение взятки в крупном размере».
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