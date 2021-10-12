Три офицера МВД погибли при теракте в Йемене

Теракт произошел на востоке Йемена, в результате чего погибли три офицера МВД. Об этом сообщает ТАСС.

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Самодельная взрывчатка взорвалась в машине сотрудников МВД. Автомобиль взорвался, когда офицеры сели в него. Теракт произошел в городе Сейюн.

В настоящее время разыскиваются организаторы теракта.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ТерактЙемен
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