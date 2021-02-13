ООН предупреждает о детском голоде в Йемене

В 2021 году в Йемене 2,3 миллиона детей могут пострадать от голода, так как из запланированных на гуманитарную помощь 3,4 миллиарда долларов будут выделены лишь 1,9 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Дюжаррик подчеркнул, что речь идет от 2,3 миллиона детей в возрасте до пяти лет. По прогнозам ООН, около 400 тысяч из них пострадают от тяжелого голода, они могут погибнуть без соответствующего лечения.

В подготовке доклада приняли участие Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, ЮНИСЕФ, Всемирная продовольственная программа и ВОЗ. По данным подразделений ООН, прогнозируется самый высокий уровень голода в Йемене начиная с момента эскалации конфликта в 2015 году.

