Три населенных пункта Белгородской области атаковали дроны ВСУ
Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области, предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Во время проведения уборочных работ в Грайворонском городском округе вблизи села Головчино FPV-дрон атаковал КамАЗ... Повреждена ходовая часть», — написал губернатор в Telegram-канале.
Кроме того, в селе Муром Шебекинского городского округа из-за удара БПЛА загорелась кровля частного дома. Пожар уже потушили. При этом в селе Ржевка после нескольких атак дронов были повреждены два двухквартирных дома, в зданиях были выбиты окна, пробиты кровли, посечены заборы и фасады.
Ночью 11 сентября над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru