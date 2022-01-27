Три человека умерли после обследования в клинике Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге умерли три человека после обследования желудка в одном из диагностических центров в Выборгском районе города. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

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Отмечается, что еще трое пострадавших сейчас находятся в реанимации. Там у двоих пациентов обнаружили отравление барием - веществом, которое используется для рентгеновского исследования глотки, пищевода и желудка.

По данным источника, 23 и 25 января погибших доставили в «Городской консультативно-диагностический центр №1», но их не удалось спасти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МедицинаМедицинское ОбследованиеБольницаСмертьСанкт-Петербург
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