Три человека умерли после обследования в клинике Санкт-Петербурга

Отмечается, что еще трое пострадавших сейчас находятся в реанимации. Там у двоих пациентов обнаружили отравление барием - веществом, которое используется для рентгеновского исследования глотки, пищевода и желудка.

По данным источника, 23 и 25 января погибших доставили в «Городской консультативно-диагностический центр №1», но их не удалось спасти.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам.