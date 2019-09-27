Три человека стали жертвами крушения вертолета в ЦАР
Три человека погибли в крушении вертолета на западе Центральноафриканской республики. Как сообщает РИА Новости, вертолет принадлежал ВС Сенегала и выполнял операцию миротворческой миссии ООН.
Отмечается, что крушение произошло в городе Буар. Причины и обстоятельства инцидента не называются.
На борту находилось четверо людей, трое погибли, один пострадал. В настоящее время решается вопрос об эвакуации тел погибших и раненого в Сенегал.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.
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