Три человека стали жертвами крушения вертолета в ЦАР

Три человека погибли в крушении вертолета на западе Центральноафриканской республики. Как сообщает РИА Новости, вертолет принадлежал ВС Сенегала и выполнял операцию миротворческой миссии ООН.

Отмечается, что крушение произошло в городе Буар. Причины и обстоятельства инцидента не называются.

На борту находилось четверо людей, трое погибли, один пострадал. В настоящее время решается вопрос об эвакуации тел погибших и раненого в Сенегал.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе.

