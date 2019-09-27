Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР

Лавров отметил, что поставки были осуществлены с ведома Совета безопасности ООН. По его словам, всего состоялись две поставки, в частности, последняя была доставлена в страну в сентябре.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что инструкторы из РФ за последние 1,5 года подготовили более 3-х тысяч военнослужащих для армии ЦАР.



