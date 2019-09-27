Лавров сообщил о безвозмездных поставках российского оружия в ЦАР
Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия поставила в Центральную африканскую республику российское оружие на безвозмездной основе. Об этом дипломат заявил в ходе заседания Совбеза ООН по вопросам мира и безопасности в Африке, пишет РИА Новости.
Лавров отметил, что поставки были осуществлены с ведома Совета безопасности ООН. По его словам, всего состоялись две поставки, в частности, последняя была доставлена в страну в сентябре.
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что инструкторы из РФ за последние 1,5 года подготовили более 3-х тысяч военнослужащих для армии ЦАР.
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