Три человека пострадали в Саранске при падении столба на остановку

По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Победы. По предварительным данным, из-за сильного ветра дерево упало на световую опору, которая в результате рухнула на остановку и проезжую часть.

«Есть пострадавшие, они госпитализированы в больницу», - добавили в прокуратуре.

По информации источника РИА Новости, в больницу попали пожилой мужчина и две женщины.

Ранее в Башкирии остановка общественного транспорта упала и придавила 17-летнюю девушку и 16-летнего молодого человека, которые ожидали автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

