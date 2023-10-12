Три человека пострадали в Саранске при падении столба на остановку

Столб упал на остановку общественного транспорта в Саранске, сообщает пресс-служба прокуратуры республики Мордовия.

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По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Победы. По предварительным данным, из-за сильного ветра дерево упало на световую опору, которая в результате рухнула на остановку и проезжую часть.

«Есть пострадавшие, они госпитализированы в больницу», - добавили в прокуратуре.

По информации источника РИА Новости, в больницу попали пожилой мужчина и две женщины.

Ранее в Башкирии остановка общественного транспорта упала и придавила 17-летнюю девушку и 16-летнего молодого человека, которые ожидали автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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