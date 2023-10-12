Три человека пострадали в Саранске при падении столба на остановку
Столб упал на остановку общественного транспорта в Саранске, сообщает пресс-служба прокуратуры республики Мордовия.
По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Победы. По предварительным данным, из-за сильного ветра дерево упало на световую опору, которая в результате рухнула на остановку и проезжую часть.
«Есть пострадавшие, они госпитализированы в больницу», - добавили в прокуратуре.
По информации источника РИА Новости, в больницу попали пожилой мужчина и две женщины.
Ранее в Башкирии остановка общественного транспорта упала и придавила 17-летнюю девушку и 16-летнего молодого человека, которые ожидали автобус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru