Убивший мужчину на остановке в Ярославле подросток направлен на «исправление»
Суд в Ярославле решил приговорить к двум годам воспитательной колонии 16-летнего подростка, который до смерти избил гражданина. Вердикт обнародовала пресс-служба областной судебной инстанции.
Согласно материалам дела, 8 мая обвиняемый повздорил в маршрутном такси с 48-летним мужчиной. Участники конфликта продолжили выяснять отношения на остановке общественного транспорта. Подросток ударом в лицо свалил своего оппонента, после чего нанёс ещё удар ногой по голове. Мужчина ударился черепом о металлическую конструкцию и умер на месте.
Случай на остановке оказался записан камерой видеонаблюдения. Она также зафиксировала, что подросток ударил ещё одного человека, который сделал ему замечание. Юного злоумышленника судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», приговор ещё не вступил в законную силу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Греф: курс доллара США в ближайшее время опустится до 90 рублей
- Росавиация объяснила сообщения СМИ о сигналах тревоги от пяти самолетов
- Израиль атаковал аэропорты Дамаска и Алеппо
- В России стартовали спецпоказы фильма «Отпуск в октябре»
- У РПЦ появилась картина с изображением патриарха Кирилла на фоне «Троицы» Рублева
- Убивший мужчину на остановке в Ярославле подросток направлен на «исправление»
- Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс прогнал зрителей со своего концерта
- Госдума 17 октября обсудит отзыв ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
- Группа 25/17 выпустила новый альбом «Радость встреч и расставаний»
- СМИ: Ресторатор Пинский врезался в столб и разбил голову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru