Убивший мужчину на остановке в Ярославле подросток направлен на «исправление»

Суд в Ярославле решил приговорить к двум годам воспитательной колонии 16-летнего подростка, который до смерти избил гражданина. Вердикт обнародовала пресс-служба областной судебной инстанции.

Согласно материалам дела, 8 мая обвиняемый повздорил в маршрутном такси с 48-летним мужчиной. Участники конфликта продолжили выяснять отношения на остановке общественного транспорта. Подросток ударом в лицо свалил своего оппонента, после чего нанёс ещё удар ногой по голове. Мужчина ударился черепом о металлическую конструкцию и умер на месте.

Случай на остановке оказался записан камерой видеонаблюдения. Она также зафиксировала, что подросток ударил ещё одного человека, который сделал ему замечание. Юного злоумышленника судили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», приговор ещё не вступил в законную силу.

