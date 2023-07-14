Три человека пострадали в результате взрыва в автомобиле в Белгороде

По словам губернатора, в результате ЧП пострадали мужчина, находившийся в машине, и случайные прохожие - женщина с ребенком, пишет RT.

«Все пострадавшие доставлены в больницы города с осколочными ранениями нижних конечностей. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести», — написал Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что при необходимости раненых отправят в медучреждения Москвы.

Как отметил губернатор, угрозы для жителей домов в районе, где произошел взрыв, нет. На месте инцидента работают оперативные службы, правоохранители устанавливают причины ЧП.

