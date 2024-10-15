В Москве подорвали автомобиль, пострадали три человека

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после инцидента с автомобилем, в результате которого пострадали три человека на юго-западе Москвы, сообщили в Следственном комитете России.

В Энергодаре подорвали автомобиль с сотрудником службы безопасности ЗАЭС

В ведомстве уточнили, что среди пострадавших есть ребенок. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медпомощь.

На месте происшествия работают криминалисты и следователи столичного СК.

Ранее в ДНР задержали мужчину, планировавшего подорвать авто Минобороны, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: столичный СК
ТЕГИ:Следственный КомитетУголовное ДелоМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры