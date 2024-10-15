В Москве подорвали автомобиль, пострадали три человека
15 октября 202409:35
Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено после инцидента с автомобилем, в результате которого пострадали три человека на юго-западе Москвы, сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве уточнили, что среди пострадавших есть ребенок. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медпомощь.
На месте происшествия работают криминалисты и следователи столичного СК.
Ранее в ДНР задержали мужчину, планировавшего подорвать авто Минобороны, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Хабаровске пограничники изъяли у двух россиян 400 кг черной икры
- СМИ: В России на 22,5% подорожали строительные и отделочные материалы
- Четыре человека погибли при пожаре в Свердловской области
- В Москве пройдет первая национальная премия «Отцовское признание»
- В Москве подорвали автомобиль, пострадали три человека
- В НИИ Склифосовского назвали состояние госпитализированного Ливанова удовлетворительным
- Пушилин: Российские военные освободили более двух третей Дзержинска
- Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель
- Мадуро: Маск потратил $1 млрд на попытку госпереворота в Венесуэле
- Железный трон из «Игры престолов» продали на аукционе за $1,49 млн
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru