В Энергодаре подорвали автомобиль с сотрудником службы безопасности ЗАЭС

Неизвестные подорвали автомобиль начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, мужчина погиб. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным ведомства, ЧП произошло у дома на бульваре Каштанова. В припаркованную машину было заложено самодельное взрывное устройство, которое сработало, когда мужчина сел в салон. Потерпевший получил травмы и умер в больнице.

«СУ СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом», — подчеркнули в Следкоме.

Правоохранители проводят расследование инцидента, в том числе назначены судебные экспертизы и допрошены очевидцы.

Ранее в Бердянске подорвали автомобиль, принадлежащий бывшему судье. Мужчина жив, угрозы для его здоровья нет.

