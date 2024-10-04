В Энергодаре подорвали автомобиль с сотрудником службы безопасности ЗАЭС
Неизвестные подорвали автомобиль начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, мужчина погиб. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным ведомства, ЧП произошло у дома на бульваре Каштанова. В припаркованную машину было заложено самодельное взрывное устройство, которое сработало, когда мужчина сел в салон. Потерпевший получил травмы и умер в больнице.
«СУ СК России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом», — подчеркнули в Следкоме.
Правоохранители проводят расследование инцидента, в том числе назначены судебные экспертизы и допрошены очевидцы.
Ранее в Бердянске подорвали автомобиль, принадлежащий бывшему судье. Мужчина жив, угрозы для его здоровья нет.
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