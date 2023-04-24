Три человека пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Иерусалиме

Отмечается, что в результате инцидента пострадали как минимум три человека. По данным пресс-службы израильской службы скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»), медработники оказывают помощь трем пострадавшим, один из которых находится без сознания.

СМИ сообщают, что наезд автомобиля произошел рядом с местом, где проходила церемония в память о погибших солдатах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные спецслужбы помогают Украине в организации терактов на территории России, передает «Радиоточка НСН».

