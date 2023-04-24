Три человека пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей в Иерусалиме
Автомобиль въехал в толпу людей в Иерусалиме, сообщила пресс-служба израильской полиции.
Отмечается, что в результате инцидента пострадали как минимум три человека. По данным пресс-службы израильской службы скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»), медработники оказывают помощь трем пострадавшим, один из которых находится без сознания.
СМИ сообщают, что наезд автомобиля произошел рядом с местом, где проходила церемония в память о погибших солдатах.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные спецслужбы помогают Украине в организации терактов на территории России, передает «Радиоточка НСН».
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