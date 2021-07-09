Три человека пострадали в результате конфликта в водно-моторном клубе Калининграда
Три человека пострадали в результате конфликта, переросшего в стрельбу, в водно-моторном клубе в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Отмечается, что конфликт произошел между гражданином и тремя членами клуба.
«В ходе завязавшейся потасовки мужчина применил находившийся при нем травматический пистолет. Трое пострадавших обратились за медицинской помощью, им назначено амбулаторное лечение», — цитирует сообщение РИА Новости.
Участника конфликта задержали сотрудники патрульно-постовой службы, нарушителя доставили в дежурную часть.
На месте происшествия работают правоохранители. Проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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