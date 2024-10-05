Три человека пострадали в ДТП в Крыму
5 октября 202421:41
Три человека получили травмы в результате столкновения легковушки с автобусом в Крыму, сообщили в Госавтоинспекции.
Водитель авто выехал на красный свет. Инцидент произошел на перекрестке между улицами Екатерининской и Толстого.
Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее тринадцать человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Чебоксарском округе Чувашии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Поклонников Big Baby Tape не пустили на концерт артиста в Петербурге
- Три человека пострадали в ДТП в Крыму
- В Петербурге задержан зампред комитета правительства
- Пожарная часть в ДНР подверглась атаке беспилотников
- СМИ: Volkswagen может закрыть заводы в Германии
- «Хезболла» заявила об ударе по поставщику обмундирования ЦАХАЛ
- Telegram объявил о разработке собственного конкурента YouTube
- В Китае зафиксировали новую вспышку смертельной болезни
- Русский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на СВО
- Две россиянки пострадали в ДТП в Аланье
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru