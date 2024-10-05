Три человека пострадали в ДТП в Крыму

Три человека получили травмы в результате столкновения легковушки с автобусом в Крыму, сообщили в Госавтоинспекции.

В Чувашии 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Водитель авто выехал на красный свет. Инцидент произошел на перекрестке между улицами Екатерининской и Толстого.

Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее тринадцать человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Чебоксарском округе Чувашии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеДТПКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры