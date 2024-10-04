В Чувашии 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
Тринадцать человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Чебоксарском округе Чувашии. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.
Авария произошла 4 октября около 08:30 близ населенного пункта Вурманкасы. По предварительным данным, грузовик «Шакман» из-за несоблюдения дистанции столкннулся с транспортным средством «Форд-Транзит» 242 маршрута. Автобус остановился, чтобы пропустить пешехода.
«На данный момент имеется информация о 13 пассажирах автобуса, которых увезли в БСМП. Среди них... 9-летний мальчик», — указали в Госавтоинспекции.
Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства ДТП.
Ранее в Москве на внешней стороне 62-го км МКАД столкнулись три автомобиля, инцидент затруднил движение на двухкилометровом участке, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Чувашии 13 человек пострадали в ДТП с автобусом
- Депутат Гурулев призвал ввести налог на бездетность
- Бортников заявил, что США хотят оторвать Россию от СНГ
- Россияне смогут поддержать проект «Заступник» через Robokassa
- Делегация «Талибана» прибыла в Москву на консультации по Афганистану
- Бакальчук подал иск на 350 млрд рублей из-за передачи «дочек» и домена Wildberries
- СМИ: Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи
- НИИ Склифосовского: Василий Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии
- Боец «Ахмата» сообщил о перегруппировке ВСУ под Суджей в Курской области
- При атаке беспилотника в ДНР пострадал сотрудник МЧС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru