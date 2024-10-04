В Чувашии 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Тринадцать человек пострадали в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Чебоксарском округе Чувашии. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла 4 октября около 08:30 близ населенного пункта Вурманкасы. По предварительным данным, грузовик «Шакман» из-за несоблюдения дистанции столкннулся с транспортным средством «Форд-Транзит» 242 маршрута. Автобус остановился, чтобы пропустить пешехода.

«На данный момент имеется информация о 13 пассажирах автобуса, которых увезли в БСМП. Среди них... 9-летний мальчик», — указали в Госавтоинспекции.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства ДТП.

Ранее в Москве на внешней стороне 62-го км МКАД столкнулись три автомобиля, инцидент затруднил движение на двухкилометровом участке, напоминает «Свободная пресса».

