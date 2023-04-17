Три человека пострадали в автоаварии с автобусом под Магаданом

Авария произошла на 1995-м километре федеральной трассы «Колыма». 25-летняя женщина-водитель хотела обогнать автобус, который ехал из аэропорта в Магадан, однако врезалась в другую машину, которую отбросило на автобус.

Три человека, находившиеся в легковых автомобилях, получили травмы. Пассажиры автобуса не пострадали.

Напомним, в ДТП в Подмосковье один человек погиб, пятеро пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

