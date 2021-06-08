Три человека пострадали при взрыве в Харькове

Три человека были ранены в результате взрыва в украинском Харькове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что причиной взрыва стала граната, брошенная неизвестным мужчиной.

Инцидент произошел в Основянском районе города. По информации телеграмм-канале «Харьков 1654», пострадавшие получили осколочные ранения. Им оказывается медицинская помощь.

Ранее во вторник сообщалось, что в Москве более 700 человек были эвакуированы из торгового центра «Хорошо!» из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.



