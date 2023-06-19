Три человека пострадали при взрыве газового баллона в автомобиле под Евпаторией
Газовый баллон взорвался в автомобиле в районе Евпатории, три человека пострадали. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
ЧП произошло в понедельник в 04:00.
«В Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
Пострадавшие получили ожоги разной степени, отмечает РИА ФАН. Раненых госпитализировали в шестую городскую больницу Симферополя.
По данным пресс-службы МВД по Крыму, инцидент произошел с автомобилем Toyota Land Cruiser. Баллон взорвался после наезда машины на препятствие. Полиция устанавливает все обстоятельства ЧП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru