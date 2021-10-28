Три человека пострадали при выбросе аммиака на заводе в Череповце
Три человека пострадали в результате выброса газообразного аммиака на предприятии в Череповце. Об этом сообщает главное управление МЧС по Вологодской области.
По данным ведомства, о ЧП на фосфорном предприятии стало известно в 08:00 мск. При выбросе пострадали три сотрудника завода. Подробности инцидента устанавливаются.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Череповца, утечка аммиака была незначительной, пары не попали за пределы территории предприятия, угрозы городу нет.
В свою очередь, Управление Роспотребнадзора по Вологодской области уточнило, что инцидент произошел за чертой города: предприятие расположено в 12 км от жилой застройки, кроме того, направление ветра зафиксировано не в сторону жилых домов. Тем не менее специалисты ведомства проводят замеры на территории жилой застройки.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- СМИ: В московском баре избили пришедшего с проверкой полицейского
- Три человека пострадали при выбросе аммиака на заводе в Череповце
- СМИ: В России перезапустят кампанию по пропаганде вакцинации от COVID-19
- Готовивший теракты сторонник ИГ ликвидирован в Мурманской области
- В Роспотребнадзоре рассказали об эффективности медицинских масок
- Россияне назвали лучшую машину для водителя-новичка
- Касперская назвала самые популярные схемы кражи денег у россиян
- Глава КС заявил о возросшем риске вторжения в сферу прав человека при пандемиях
- Оборонные учения прошли на Сахалине
- Химчистки, шиномонтажи и фитнес-клубы Москвы не будут работать с 28 октября по 7 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru