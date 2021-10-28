Три человека пострадали при выбросе аммиака на заводе в Череповце

По данным ведомства, о ЧП на фосфорном предприятии стало известно в 08:00 мск. При выбросе пострадали три сотрудника завода. Подробности инцидента устанавливаются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Череповца, утечка аммиака была незначительной, пары не попали за пределы территории предприятия, угрозы городу нет.

В свою очередь, Управление Роспотребнадзора по Вологодской области уточнило, что инцидент произошел за чертой города: предприятие расположено в 12 км от жилой застройки, кроме того, направление ветра зафиксировано не в сторону жилых домов. Тем не менее специалисты ведомства проводят замеры на территории жилой застройки.

