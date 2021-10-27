Мощный пожар произошел на территории промзоны в Воронеже

Территория промзоны загорелась в Воронеже, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

В настоящий момент пожарные занимаются тушением пожара. В ликвидации пожара участвуют 70 человек и 18 единиц техники.

Уточняется, что горят деревянные паллеты.

Промзона находится на улице Кривошеина. По предварительным данным, пострадавших нет.









