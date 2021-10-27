Мощный пожар произошел на территории промзоны в Воронеже
27 октября 202100:01
Территория промзоны загорелась в Воронеже, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
В настоящий момент пожарные занимаются тушением пожара. В ликвидации пожара участвуют 70 человек и 18 единиц техники.
Уточняется, что горят деревянные паллеты.
Промзона находится на улице Кривошеина. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru