Три человека пострадали при столкновении двух трамваев в Москве
1 октября 201922:49
ДТП с участием двух трамваев произошло на востоке российской столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московское управление ГИБДД.
Отмечается, что авария произошла в восточной части Москвы на Ростокинском проезде. В результате пострадали три человека, им была оказана медпомощь.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом.
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ФОТО: depositphotos.com
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