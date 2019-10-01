Три человека пострадали при столкновении двух трамваев в Москве

ДТП с участием двух трамваев произошло на востоке российской столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московское управление ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла в восточной части Москвы на Ростокинском проезде. В результате пострадали три человека, им была оказана медпомощь.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе МВД лишать водительского удостоверения автовладельцев, которые нарушают ПДД, управляя велосипедом или самокатом.



