Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы
13 марта 202102:10
Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в центре Москвы, сообщает столичное главное управление МЧС России.
Возгорание произошло в 14-этажном здании по улице Таганской. В одной из квартир на шестом этаже загорелись личные вещи жильцов, а также мебель.
Площадь пожара составила пять квадратных метров, огонь уже ликвидировали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru