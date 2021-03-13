Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в центре Москвы, сообщает столичное главное управление МЧС России.

Возгорание произошло в 14-этажном здании по улице Таганской. В одной из квартир на шестом этаже загорелись личные вещи жильцов, а также мебель.

Площадь пожара составила пять квадратных метров, огонь уже ликвидировали.

