Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб в результате пожара в жилом доме в центре Москвы, сообщает столичное главное управление МЧС России.

Возгорание произошло в 14-этажном здании по улице Таганской. В одной из квартир на шестом этаже загорелись личные вещи жильцов, а также мебель.

Площадь пожара составила пять квадратных метров, огонь уже ликвидировали.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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