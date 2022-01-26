Три человека пострадали при падении ракет в жилом районе Ирака

Не менее трех человек получили ранения в результате падения ракет на жилой район Эль-Карма в западной части Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал AlHadath.

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Отмечается, что на район упало около четырех ракет.

По данным телеканала, один из снарядов упал поблизости с администрацией Эль-Кармы, второй - около местной мечети. Иракские службы безопасности начали расследование случившегося.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:РакетыИрак
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