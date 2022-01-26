Три человека пострадали при падении ракет в жилом районе Ирака
25 января 202223:59
Не менее трех человек получили ранения в результате падения ракет на жилой район Эль-Карма в западной части Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал AlHadath.
Отмечается, что на район упало около четырех ракет.
По данным телеканала, один из снарядов упал поблизости с администрацией Эль-Кармы, второй - около местной мечети. Иракские службы безопасности начали расследование случившегося.
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25 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru