Три человека пострадали после падения несущей конструкции котельной в Волгограде

Три человека пострадали после падения несущей конструкции котельной в Волгограде, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Взрыв на яхте произошел в морском порту Сочи

В МЧС сообщили, что инцидент произошел из-за взрыва газопаровоздушной смеси.

Во время происшествия на станции работало восемь человек. Сейчас специалисты разбирают завалы.

Ранее электровелосипед взорвался в одной из квартир пятиэтажного дома в центре Саратова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествиеПострадавшиеВолгоград

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