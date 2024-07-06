Три человека пострадали после падения несущей конструкции котельной в Волгограде
6 июля 202415:02
Три человека пострадали после падения несущей конструкции котельной в Волгограде, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
В МЧС сообщили, что инцидент произошел из-за взрыва газопаровоздушной смеси.
Во время происшествия на станции работало восемь человек. Сейчас специалисты разбирают завалы.
Ранее электровелосипед взорвался в одной из квартир пятиэтажного дома в центре Саратова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru