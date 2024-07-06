Три человека пострадали после падения несущей конструкции котельной в Волгограде

В МЧС сообщили, что инцидент произошел из-за взрыва газопаровоздушной смеси.



Во время происшествия на станции работало восемь человек. Сейчас специалисты разбирают завалы.

Ранее электровелосипед взорвался в одной из квартир пятиэтажного дома в центре Саратова, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

