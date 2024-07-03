Взрыв на яхте произошел в морском порту Сочи
3 июля 202418:23
Неизвестное вещество сдетонировало на одной из яхт в морском порту Сочи. Случилось это после заправки бака судна, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Сейчас устанавливаются причины происшествия. По первой информации, люди при взрыве не пострадали. Случаем заинтересовалась Южная транспортная прокуратура.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в социальных сетях 3 июля появилось видео из морского порта Сочи с моментом взрыва на яхте. Другие подробности пока не приводятся.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru