Взрыв на яхте произошел в морском порту Сочи

Неизвестное вещество сдетонировало на одной из яхт в морском порту Сочи. Случилось это после заправки бака судна, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Сейчас устанавливаются причины происшествия. По первой информации, люди при взрыве не пострадали. Случаем заинтересовалась Южная транспортная прокуратура.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в социальных сетях 3 июля появилось видео из морского порта Сочи с моментом взрыва на яхте. Другие подробности пока не приводятся.

