Три человека погибли в результате землетрясения на Бали
По меньшей мере три человека погибли, семь пострадали в результате землетрясения на острове Бали. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на данные полиции.
Ранее стало известно о зафиксированном на Бали землетрясении магнитудой 4,8.
По словам начальника оперативного отдела полиции Геде Адхи Тианы Путры, пострадавших госпитализировали в ближайшие медучреждения.
Правоохранитель добавил, что землетрясение разрушило несколько домов на индонезийском острове и спровоцировало оползни.
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