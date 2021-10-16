Три человека погибли в результате землетрясения на Бали

По меньшей мере три человека погибли, семь пострадали в результате землетрясения на острове Бали. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на данные полиции.

Ранее стало известно о зафиксированном на Бали землетрясении магнитудой 4,8.

По словам начальника оперативного отдела полиции Геде Адхи Тианы Путры, пострадавших госпитализировали в ближайшие медучреждения.

Правоохранитель добавил, что землетрясение разрушило несколько домов на индонезийском острове и спровоцировало оползни.

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ФОТО: pixabay.com
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